Консейсау о «Милане»: «Желание побеждать есть у всех – иначе мы были бы мазохистами. Все выкладываются на 100%, но я рассчитываю на 150%»
– Испытывают ли игроки такой же голод к победам, как и болельщики?
– У каждого свой характер. Даже у тех, кто мало говорит и не показывает этого, есть желание побеждать. У всех нас оно есть, иначе мы были бы мазохистами.
Я попросил ребят хорошо работать, понимать, что мы делаем и что требуется на тренировках, чтобы затем показывать это в матчах. Теперь я хочу подумать о «Лацио», мы стараемся выкладываться по максимуму каждый день, не задумываясь о будущем.
Все выкладываются на 100%, но иногда этого бывает недостаточно, я рассчитываю на 150%. Если мы хотим играть определенным образом, мы должны поддерживать высокий средний уровень. Результат [в Суперкубке Италии] – это следствие не только хороших моментов, но и негативных, – сказал главный тренер «Милана».
Сержиу Консейсау: «Я не пришел в «Милан» из ниоткуда, я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов, но люди все равно говорят гадости. Это несправедливо»
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