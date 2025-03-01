Консейсау о «Милане»: «Желание побеждать есть у всех – иначе мы были бы мазохистами. Все выкладываются на 100%, но я рассчитываю на 150%»

Сержиу Консейсау заявил, что у всех в «Милане» есть желание побеждать.

– Испытывают ли игроки такой же голод к победам, как и болельщики?

– У каждого свой характер. Даже у тех, кто мало говорит и не показывает этого, есть желание побеждать. У всех нас оно есть, иначе мы были бы мазохистами.

Я попросил ребят хорошо работать, понимать, что мы делаем и что требуется на тренировках, чтобы затем показывать это в матчах. Теперь я хочу подумать о «Лацио», мы стараемся выкладываться по максимуму каждый день, не задумываясь о будущем.

Все выкладываются на 100%, но иногда этого бывает недостаточно, я рассчитываю на 150%. Если мы хотим играть определенным образом, мы должны поддерживать высокий средний уровень. Результат [в Суперкубке Италии] – это следствие не только хороших моментов, но и негативных, – сказал главный тренер «Милана ».

Сержиу Консейсау: «Я не пришел в «Милан» из ниоткуда, я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов, но люди все равно говорят гадости. Это несправедливо»