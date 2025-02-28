Консейсау об 1:2 с «Болоньей»: «В эпизоде с первым пропущенным голом была явная игра рукой. Такие моменты решают судьбу матча»
Сержиу Консейсау недоволен судейством в матче с «Болоньей» (1:2).
«В эпизоде с первым пропущенным голом была явная игра рукой, хотя нам тоже надо работать над ошибками. Все негативные моменты против нас оказываются решающими. Негативные в плане результата.
Сейчас нам надо продолжать работать и проанализировать свою игру в этом матче. Однако в данной ситуации мы мало говорим о футболе, мы говорим о других вещах. На мой взгляд, такие мелкие эпизоды в итоге решают судьбу матча», – сказал тренер «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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