Консейсау об 1:2 с «Болоньей»: «В эпизоде с первым пропущенным голом была явная игра рукой. Такие моменты решают судьбу матча»

Сержиу Консейсау недоволен судейством в матче с «Болоньей» (1:2).

«В эпизоде с первым пропущенным голом была явная игра рукой, хотя нам тоже надо работать над ошибками. Все негативные моменты против нас оказываются решающими. Негативные в плане результата.

Сейчас нам надо продолжать работать и проанализировать свою игру в этом матче. Однако в данной ситуации мы мало говорим о футболе, мы говорим о других вещах. На мой взгляд, такие мелкие эпизоды в итоге решают судьбу матча», – сказал тренер «Милана ».