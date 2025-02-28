У «Милана» 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Лацио»

У «Милана» лишь одна победа в пяти последних матчах.

Команда Сержиу Консейсау уступила «Болонье» (1:2) в перенесенном матче 9-го тура Серии А.

До этого «россонери» проиграли «Торино» (1:2) в 26-м туре. В Лиге чемпионов были ничья и поражение от «Фейеноорда» (1:1, 0:1).

Последняя победа была одержана над «Вероной» (1:0) 15 февраля. Далее миланцам предстоит матч с «Лацио » 2 марта.