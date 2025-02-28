У «Милана» 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Лацио»
У «Милана» лишь одна победа в пяти последних матчах.
Команда Сержиу Консейсау уступила «Болонье» (1:2) в перенесенном матче 9-го тура Серии А.
До этого «россонери» проиграли «Торино» (1:2) в 26-м туре. В Лиге чемпионов были ничья и поражение от «Фейеноорда» (1:1, 0:1).
Последняя победа была одержана над «Вероной» (1:0) 15 февраля. Далее миланцам предстоит матч с «Лацио» 2 марта.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости