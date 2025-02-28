Сержиу Консейсау: «Я не пришел в «Милан» из ниоткуда, я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов, но люди все равно говорят гадости. Это несправедливо»
Сержиу Консейсау высказался о критике в свой адрес.
Тренер «Милана» выразил мнение после матча с «Болоньей» (1:2) в Серии А.
«Вижу, что люди говорят о моей ситуации. Что ж, пусть скажут мне уйти, если они так хотят. Могу их заверить, что лишних евро мне не надо.
Я не пришел сюда из ниоткуда. Я выиграл 13 трофеев, провел 100 матчей в Лиге чемпионов. Однако люди все равно говорят гадости. У меня семья, соседи – они видят, что происходит, и это несправедливо.
Извиняюсь, что немного дал волю эмоциям, вообще-то я предпочитаю говорить о футболе», – сказал экс-тренер «Порту» в эфире DAZN.
После 26 туров «Милан» занимает в Серии А 8-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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