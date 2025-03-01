Александр Мостовой: «Все, что я говорил про Станковича, то и происходит. «Спартак» нормально играет. Человек же футбольный»
Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».
«Все, что я говорил про Станковича, то и происходит. Команда нормально играет. Человек же футбольный, всю жизнь провел в футболе», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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