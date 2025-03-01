Александр Мостовой: «Все, что я говорил про Станковича, то и происходит. «Спартак» нормально играет. Человек же футбольный»

Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

«Все, что я говорил про Станковича , то и происходит. Команда нормально играет. Человек же футбольный, всю жизнь провел в футболе», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Спартак » занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 37 очков после 18 туров.