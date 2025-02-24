Александр Мостовой: «Спартак» должен бороться за титул в каждом сезоне. 2-е или 3-е место не станет провалом, вот если финишируют вне топ-3 – это будет ужас»

Александр Мостовой высказался об оказываемом на «Спартак» давлении.

«Всю зиму только и говорили, что о чемпионстве «Спартака ». Конечно, Станкович находится под давлением из-за этих разговоров и ожиданий болельщиков. Но в «Спартаке» ты всегда находишься под давлением, потому что клуб должен бороться за титул в каждом сезоне.

Второе или третье место по итогам сезона не станет провалом. Вот если финишируют вне топ-3 – это будет ужас», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 37 очков после 18 туров. Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.