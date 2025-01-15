Мостовой о причине прогресса «Спартака»: «Увольнение некомпетентных людей. Станковича уважают. За что было уважать скаутов Абаскаля и Тедеско?»
Александр Мостовой считает, что в «Спартаке» уважают Деяна Станковича.
По итогам первой части сезона красно-белые находятся на третьей позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.
– Сейчас болельщики «Спартака» возлагают большие надежды на Станковича. У команды виден рисунок игры, футболисты действуют с азартом.
Чувствуется, что команда способна чего-то добиться. Такого давно не было.
– За счет чего удалось добиться прогресса?
– Увольнение из клуба некомпетентных людей. Сейчас Станковича уважают, потому что у него есть большой игровой опыт, его знают футболисты.
А за что игрокам «Спартака» было уважать скаутов Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско?» – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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