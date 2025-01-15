Мостовой о причине прогресса «Спартака»: «Увольнение некомпетентных людей. Станковича уважают. За что было уважать скаутов Абаскаля и Тедеско?»

Александр Мостовой считает, что в «Спартаке» уважают Деяна Станковича.

По итогам первой части сезона красно-белые находятся на третьей позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

– Сейчас болельщики «Спартака » возлагают большие надежды на Станковича. У команды виден рисунок игры, футболисты действуют с азартом.

Чувствуется, что команда способна чего-то добиться. Такого давно не было.

– За счет чего удалось добиться прогресса?

– Увольнение из клуба некомпетентных людей. Сейчас Станковича уважают, потому что у него есть большой игровой опыт, его знают футболисты.

А за что игрокам «Спартака» было уважать скаутов Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско ?» – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .