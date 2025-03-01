Аморим о критике в адрес игроков: «Раньше были только газеты, с появлением соцсетей ситуация изменилась. Футболистам нужна помощь, чтобы справиться с этим»
Рубен Аморим высказался о том, как игроки переносят критику.
«Я думаю, что сейчас у игроков все по-другому. Раньше были только газеты и ничего больше. С появлением социальных сетей ситуация изменилась. Ты не можешь зайти в социальные сети, не увидев новости или фотографию. Если ты прочитаешь что-то плохое, то сосредоточишься на этом. У тебя может быть 100 хороших вещей, но одна плохая, и ты сосредоточишься на ней.
Я думаю, что это очень тяжело для них. Вы можете называть это мягкотелостью, но у них есть доступ к критике, с которой трудно справиться. Им нужна помощь, чтобы справиться с этим. Это современный футбол, и они должны быть готовы к этому», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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