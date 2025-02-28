Аморим о Кине и критике Бруну: «Мое мнение важнее, чем Роя, потому что я тренер. Наш капитан хорошо играет в сложных условиях и всегда хочет брать ответственность»

Рубен Аморим отреагировал на критику Роя Кина в адрес Бруну Фернандеша.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» заявил : «Он не тот капитан, которого мы ждем. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет игроков за собой».

«Я слышал об этом. У меня другое мнение. Бруну действительно важен для нас и клуба. Он хорошо играет в сложных условиях. Он всегда хочет брать ответственность.

Я знаю, что иногда, будучи капитаном, он делает что-то руками, но это расстраивает его самого в последние сезоны. Он хочет побеждать, и иногда с этим разочарованием трудно справиться.

У каждого есть свое мнение. У Роя Кина высокие стандарты с тех пор, как он был в клубе, и это нормально иметь свое мнение. У меня противоположная точка зрения, и я думаю, что мое мнение важнее, чем мнение Роя Кина , потому что я тренер», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед ».