Черчесов считает, что «Спартак» станет чемпионом: «Он много потратил – амбиции зашкаливают, видимо»

Станислав Черчесов рассказал, кого считает фаворитом Мир РПЛ.

«Кто станет чемпионом? Прошло бы 2-3 тура, то легче было бы определить.

«Спартак» много потратил – амбиции, видимо, зашкаливают. Поэтому «Спартак», – сказал бывший главный тренер сборной России.

После 18 проведенных туров «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков, «быки» идут выше за счет победы в очной встрече. «Спартак » занимает 3-е место с 37 баллами.