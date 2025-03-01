Черчесов считает, что «Спартак» станет чемпионом: «Он много потратил – амбиции зашкаливают, видимо»
Станислав Черчесов рассказал, кого считает фаворитом Мир РПЛ.
«Кто станет чемпионом? Прошло бы 2-3 тура, то легче было бы определить.
«Спартак» много потратил – амбиции, видимо, зашкаливают. Поэтому «Спартак», – сказал бывший главный тренер сборной России.
После 18 проведенных туров «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков, «быки» идут выше за счет победы в очной встрече. «Спартак» занимает 3-е место с 37 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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