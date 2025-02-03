Станислав Черчесов: «Не надо ассоциировать Промеса и «Спартак» – это бьет по имиджу»
В Нидерландах признал бывшего футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде кокаина. Промес заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.
– Что касается Промеса, я категорически против того, чтобы такие люди были в российском футболе.
– Я тоже это отметил. Есть презумпция невиновности. Другое дело, что идет такая тенденция, что есть судебный процесс, он не может уехать домой.
Оставьте его в покое, и на сегодняшний день не надо его ассоциировать со «Спартаком». Потому что хотим мы или нет, это бьет по имиджу, в моем понимании.
Вот закончится все это мероприятие, осудят его, выйдет он на свободу, дай Бог… Тогда – пожалуйста.
Я не думаю, что сейчас надо отвлекаться. Забивал, отдавал. Ну дайте идти этому, как [оно] идет. Молодежь тоже смотрит, – сказал Станислав Черчесов.
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