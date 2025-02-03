Станислав Черчесов: «Не надо ассоциировать Промеса и «Спартак» – это бьет по имиджу»

Станислав Черчесов считает, что «Спартак» не нужно ассоциировать с Квинси Промесом.

В Нидерландах признал бывшего футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде кокаина. Промес заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.

– Что касается Промеса, я категорически против того, чтобы такие люди были в российском футболе.

– Я тоже это отметил. Есть презумпция невиновности. Другое дело, что идет такая тенденция, что есть судебный процесс, он не может уехать домой.

Оставьте его в покое, и на сегодняшний день не надо его ассоциировать со «Спартаком ». Потому что хотим мы или нет, это бьет по имиджу, в моем понимании.

Вот закончится все это мероприятие, осудят его, выйдет он на свободу, дай Бог… Тогда – пожалуйста.

Я не думаю, что сейчас надо отвлекаться. Забивал, отдавал. Ну дайте идти этому, как [оно] идет. Молодежь тоже смотрит, – сказал Станислав Черчесов .