Кутепов о Черчесове: «Юмор Саламыча всегда нравился. Хорошая шутка – как пройти по лезвию ножа: с одной стороны, остро и пикантно, но не переходит грани в то же время. Он это умел»

Илье Кутепову нравится юмор Станислава Черчесова.

– Как вы запомнили юмор Станислава Саламовича? Видели его шутки во главе сборной Казахстана?

– Нет, эти шутки не видел. Но юмор Саламыча всегда нравился. Хорошая шутка, как пройти по лезвию ножа. С одной стороны, остро и пикантно, но, в то же время не переходит какие-то грани. Саламыч это умел. По крайней мере, в сборной России очень классно делал. Не знаю, как в Казахстане. У нас ребята все кайфовали.

– В Казахстане, видимо, не так умело. От Минспорта пришла жалоба, когда он журналисту, говорящему на казахском, просил перестать общаться на якобы французском.

– Опять же, это восприятие. Люди понимают, что Станислав Саламович вряд ли по-казахски сможет разговаривать. И на вопрос на казахском сложно было что-то услышать. Станислав Саламович привел шутку. Ребята, видимо, не поняли, – сказал бывший защитник «Спартака » и сборной России.