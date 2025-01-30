Кутепов о Черчесове: «Юмор Саламыча всегда нравился. Хорошая шутка – как пройти по лезвию ножа: с одной стороны, остро и пикантно, но не переходит грани в то же время. Он это умел»
– Как вы запомнили юмор Станислава Саламовича? Видели его шутки во главе сборной Казахстана?
– Нет, эти шутки не видел. Но юмор Саламыча всегда нравился. Хорошая шутка, как пройти по лезвию ножа. С одной стороны, остро и пикантно, но, в то же время не переходит какие-то грани. Саламыч это умел. По крайней мере, в сборной России очень классно делал. Не знаю, как в Казахстане. У нас ребята все кайфовали.
– В Казахстане, видимо, не так умело. От Минспорта пришла жалоба, когда он журналисту, говорящему на казахском, просил перестать общаться на якобы французском.
– Опять же, это восприятие. Люди понимают, что Станислав Саламович вряд ли по-казахски сможет разговаривать. И на вопрос на казахском сложно было что-то услышать. Станислав Саламович привел шутку. Ребята, видимо, не поняли, – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной России.
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