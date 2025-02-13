Сенников о «Локо»: «Чем Галактионов хуже Черчесова? Он уже стабильно 2 года работает, ниже 6-го места клуб точно не упадет. Какие изменения?»

Дмитрий Сенников отреагировал на отсутствие зимних трансферов у «Локомотива».

– Меня особо это не удивляет. У «Локомотива» сбалансированный состав. Ждали, что будет дополнительно куплен нападающий. «Локомотив» хотел его, искал, но, наверное, где-то в цене не сошлись. Поэтому остались тем составом, который есть.

Ничего страшного я не вижу. Есть два нападающих – Воробьев и Сулейманов . В первой части чемпионата они себя неплохо проявляли. Единственное, что если бы «Локомотив» ставил задачу занять первое место, то надо было явно укрепляться.

– Нынешний состав «Локомотива» способен бороться за топ-3?

– Конечно. Всего шесть команд, которые могут претендовать на тройку. «Зенит » и «Спартак » сделали дорогие покупки – это явные претенденты на золотые медали. «Краснодар» ничего не поменял, еще остаются ЦСКА и «Динамо» – все примерно одинаковые команды.

У «Локомотива» сейчас такая политика клуба – жизнь в экономном режиме, цель – свои воспитанники, российские игроки. Мы видели, что в каких-то матчах было чуть ли не 10 игроков с российскими паспортами.

– Сейчас освободился Черчесов. Теперь давление на Галактионова будет больше?

– Чем Галактионов хуже Черчесова?

– Опыта меньше.

– На клубном уровне Галактионов уже стабильно два года работает. «Локомотив» ниже шестого места точно не упадет. Какие изменения?

– Если в тройку не попадут, это не повод менять тренера и пробовать другие варианты?

– Вообще не повод. Есть шесть примерно одинаковых команд, потом идут «Ростов» и «Рубин», а остальные восемь – это борьба за выживание. Все очевидно, – сказал бывший защитник «Локомотива».

После 18 туров Мир РПЛ железнодорожники с 35 очками занимают 5-е место.