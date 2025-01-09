Грулев бесплатно переходит в «Пари НН», все согласовано. «Динамо» получит 30%, если форварда перепродадут («СЭ»)
Вячеслав Грулев в ближайшее время перейдет в «Пари НН».
«Спорт-Экспресс» утверждает, что все условия сделки согласованы. Сейчас стороны занимаются оформлением документов.
«Пари НН» подпишет нападающего бесплатно, но у «Динамо» будет право получить 30% от суммы следующего трансфера Грулева. Контракт с Вячеславом будет рассчитан на 2,5 года.
В текущем сезоне форвард провел 5 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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