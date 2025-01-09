Грулев бесплатно переходит в «Пари НН», все согласовано. «Динамо» получит 30%, если форварда перепродадут («СЭ»)

Вячеслав Грулев в ближайшее время перейдет в «Пари НН».

«Спорт-Экспресс » утверждает, что все условия сделки согласованы. Сейчас стороны занимаются оформлением документов.

«Пари НН » подпишет нападающего бесплатно, но у «Динамо» будет право получить 30% от суммы следующего трансфера Грулева. Контракт с Вячеславом будет рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне форвард провел 5 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .