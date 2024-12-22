Грулев сможет бесплатно покинуть «Пари НН» в случае вылета из РПЛ. Форвард «Динамо» близок к переходу в Нижний («СЭ»)
Ранее стало известно, что форвард «Динамо» близок к переходу в нижегородский клуб.
По данным «Спорт-Экспресса», согласно договору, бело-голубые получат 30% от суммы возможной последующей продажи игрока. В контракте Грулева прописана опция бесплатного расторжения в случае, если нижегородцам не удастся остаться в Премьер-лиге по итогам текущего сезона.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,5 миллиона евро.
Нападающий – воспитанник «Динамо», он выступает за основную команду с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.
Грулев уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году, проведя в РПЛ 2 матча. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
На данный момент «Пари НН» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у «Химок», открывающих зону вылета.
Грулев и «Пари НН» близки к контракту на 2,5 года. Переговоры с «Динамо» – на продвинутой стадии
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