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Грулев сможет бесплатно покинуть «Пари НН» в случае вылета из РПЛ. Форвард «Динамо» близок к переходу в Нижний («СЭ»)

Вячеслав Грулев сможет бесплатно покинуть «Пари НН» в случае вылета из Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что форвард «Динамо» близок к переходу в нижегородский клуб.

По данным «Спорт-Экспресса», согласно договору, бело-голубые получат 30% от суммы возможной последующей продажи игрока. В контракте Грулева прописана опция бесплатного расторжения в случае, если нижегородцам не удастся остаться в Премьер-лиге по итогам текущего сезона.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,5 миллиона евро.

Нападающий – воспитанник «Динамо», он выступает за основную команду с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Грулев уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году, проведя в РПЛ 2 матча. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

На данный момент «Пари НН» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у «Химок», открывающих зону вылета.

Грулев и «Пари НН» близки к контракту на 2,5 года. Переговоры с «Динамо» – на продвинутой стадии

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Грулев
logoПари НН
logoДинамо Москва
возможные трансферы
деньги
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