Грулев перешел в «Пари НН» из «Динамо». У форварда 25 голов за 154 матча в составе москвичей
Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев стал игроком «Пари НН».
Клубы объявили о трансфере 25-летнего игрока. Грулев подписал контракт с «Пари НН» на 2,5 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» получит 30%, если форварда перепродадут.
Вячеслав уже выступал за нижегородцев в сезоне-2019/20 на правах аренды.
Грулев провел за «Динамо» 154 матча и забил 25 голов.
В текущем сезоне форвард провел 5 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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