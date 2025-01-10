Грулев перешел в «Пари НН» из «Динамо». У форварда 25 голов за 154 матча в составе москвичей

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев стал игроком «Пари НН».

Клубы объявили о трансфере 25-летнего игрока. Грулев подписал контракт с «Пари НН » на 2,5 года.

Ранее сообщалось , что «Динамо» получит 30%, если форварда перепродадут.

Вячеслав уже выступал за нижегородцев в сезоне-2019/20 на правах аренды.

Грулев провел за «Динамо » 154 матча и забил 25 голов.

В текущем сезоне форвард провел 5 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .