«Бавария» забила 72 гола в 24 турах. Больше в истории Бундеслиги было лишь раз – 75 в сезоне-2021/22

«Бавария» забила 72 гола в 24 турах – это второй показатель в истории Бундеслиги.

Рекорд также был установлен мюнхенским клубом – в сезоне-2021/22 на счету «Баварии» было 75 мячей после 24 матчей.

В пятницу команда Венсана Компани одержала волевую победу над «Штутгартом» (3:1) и продолжает лидировать в турнире.