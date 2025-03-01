«Бавария» забила 72 гола в 24 турах. Больше в истории Бундеслиги было лишь раз – 75 в сезоне-2021/22
«Бавария» забила 72 гола в 24 турах – это второй показатель в истории Бундеслиги.
Рекорд также был установлен мюнхенским клубом – в сезоне-2021/22 на счету «Баварии» было 75 мячей после 24 матчей.
В пятницу команда Венсана Компани одержала волевую победу над «Штутгартом» (3:1) и продолжает лидировать в турнире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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