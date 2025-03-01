Компани о 3:1 с «Штутгартом»: «Они играли лучше в начале, а «Бавария» прибавляла по ходу игры. Мы показали сильный характер»
Венсан Компани оценил волевую победу над «Штутгартом» (3:1) в Бундеслиге.
«Это был топ-матч. Играть с «Штутгартом» в гостях всегда непросто, как игрок я никогда здесь не побеждал.
Они играли лучше в начале встречи, а мы прибавляли по ходу игры и часто создавали опасность во втором тайме – вот так иногда проходят матчи. В итоге мы надежно оборонялись и показали сильный характер», – сказал тренер «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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