Компани о 3:1 с «Штутгартом»: «Они играли лучше в начале, а «Бавария» прибавляла по ходу игры. Мы показали сильный характер»

Венсан Компани оценил волевую победу над «Штутгартом» (3:1) в Бундеслиге.

«Это был топ-матч. Играть с «Штутгартом » в гостях всегда непросто, как игрок я никогда здесь не побеждал.

Они играли лучше в начале встречи, а мы прибавляли по ходу игры и часто создавали опасность во втором тайме – вот так иногда проходят матчи. В итоге мы надежно оборонялись и показали сильный характер», – сказал тренер «Баварии».