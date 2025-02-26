Роналдо о бразильском футболе: «Мы стагнируем 20 лет и далеки от конкуренции с ведущими сборными. Я изучал опыт Франции, Англии, Испании, Бельгии – нам многое предстоит сделать»

Роналдо заявил, что бразильский футбол после 20 лет застоя отстает от Европы.

Бывший форвард «Интера» и «Реала» ранее заявил , что хочет стать президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF): «Возможно, мы никогда не были на таком дне, как сейчас. Это неприемлемо, и я хочу вернуть наш футбол на вершину».

«Бразилия сегодня далека от конкуренции с ведущими футбольными сборными, потому что мы стагнируем 20 лет.

Я внимательно изучал, что делали федерации Франции, Англии, Испании , Бельгии для улучшения национального футбола за последние 15 лет. Речь не идет о том, чтобы копировать и вставить – мы должны взять то, что правильно, реализовать, адаптировать к бразильскому футболу. Очень многое предстоит сделать.

Что касается сборной Бразилии, то происходящее в CBF напрямую влияет на игроков. Это управление страхом, CBF уволила более 200 сотрудников за последние два года. Это влияет на игроков на поле, у них нет лидера, которому они доверяют и за которого отдали бы свои жизни.

Игроки делают то, что могут. В команде есть великолепные игроки, но когда они собираются вместе, они не в состоянии создать сплоченную, единую команду, которая представляет Бразилию, нашу историю.

Я думаю, что частично дело в том, как управляется CBF – это вершина пирамиды, на нее смотрят игроки, и это отражается на поле», – сказал Роналдо.

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