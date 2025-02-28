«Локомотив» отдал защитника молодежной сборной Беларуси Агеева «Торпедо-БелАЗ» в аренду до конца 2025-го
«Локомотив» снова отдал Арсения Агеева в аренду.
Летом белорусский защитник подписал с московским клубом контракт сроком на 3 года и продолжил выступать за «Арсенал» из Дзержинска.
Сегодня железнодорожники объявили, что 20-летний футболист до конца 2025 года будет играть за «Торпедо-БелАЗ».
Статистику Агеева, проведшего 8 игр за молодежную сборную Беларуси, можно изучить здесь.
Фото: torpedo-belaz.by
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости