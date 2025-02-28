«Локомотив» отдал защитника молодежной сборной Беларуси Агеева «Торпедо-БелАЗ» в аренду до конца 2025-го

«Локомотив» снова отдал Арсения Агеева в аренду.

Летом белорусский защитник подписал с московским клубом контракт сроком на 3 года и продолжил выступать за «Арсенал» из Дзержинска.

Сегодня железнодорожники объявили, что 20-летний футболист до конца 2025 года будет играть за «Торпедо-БелАЗ ».

Статистику Агеева, проведшего 8 игр за молодежную сборную Беларуси, можно изучить здесь .

Фото: torpedo-belaz.by