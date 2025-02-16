Диалло прооперируют на следующей неделе. Вингер «МЮ» пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа
Амада Диалло прооперируют после травмы голеностопа.
Вингер «МЮ» получил повреждение во время тренировки. Сообщалось, что его восстановление займет три месяца.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Диалло будет прооперирован на следующей неделе. Вероятнее всего, вингер больше не сыграет в нынешнем сезоне – цель «МЮ» состоит в том, чтобы футболист набрал форму к началу сезона-2025/26.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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