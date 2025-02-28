Месси о песнях, в которых его называют величайшим: «Я польщен, приятно быть частью музыки в этом смысле. Мои дети удивляются, когда слышат мое имя в треках»

Лионелю Месси приятно, когда его упоминают в песнях.

– Сейчас есть много отличных песен, в которых о вас говорят как о легенде, величайшем в истории, примере для подражания. Что вы чувствуете, когда слышите такие отсылки?

– Конечно, я польщен. Моим детям это тоже нравится, они удивляются, когда слышат мое имя в песне. Очень приятно быть частью музыки в этом смысле, упоминаться в текстах. Многие исполнители упоминали меня, и я признателен за это, меня это трогает, потому что я знаю, что во многих случаях обо мне говорят с большой любовью, и мне это по какой-то причине льстит.

Я ощущаю признательность, и я наслаждаюсь этим вместе с детьми и своей семьей, – сказал форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины .