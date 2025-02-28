Логан Пол предложил Месси разрешить их судебный спор на ринге. Позже ютубер назвал это шуткой: «Я не собираюсь драться с Лео, это был просто прикол ради внимания»

Логан Пол в шутку предложить Лионелю Месси встретится на ринге.

Американский ютубер и рестлер Логан Пол оказался вовлечен в судебную тяжбу с Лионелем Месси из-за их энергетических напитков Prime Hydration и Mas+.

Mas+ Лионеля Месси обвинила Prime в антиконкурентном поведении. В ответ компания Пола подала встречный иск, утверждая, что Mas+ нарушает права на товарный знак.

Пол обратился к футболисту с предложением разрешить ситуацию на боксерском ринге.

«Брат, ты нас скопировал. Все это видели. Видели, что ты сделал. Все это заметили, а потом в суд подали на нас. Подожди-ка, что? Это не справедливость. Так что, естественно, мы подали встречный иск.

Если не можешь победить лучших, нужно самому стать лучшим. Но это незаконно. Это нарушение товарного знака. Мы привлекаем его к ответственности, и это называется антиконкурентным поведением?

Шутки в сторону, я подумаю о том, чтобы закрыть дело, если в 2025 году состоится бой Логан Пол против Месси. Увидимся на ринге, брат», – сказал Пол.

Позже, в разговоре со своим братом Джейком на YouTube-канале, Пол пояснил, что это была шутка.

«Бро, люди реально думают, что я хочу драться с Месси из-за этого видео. Все говорят: «Ну, конечно, ты хочешь подраться с чуваком, который уже на пенсии и меньше тебя».

Это была гребаная шутка. Я не собираюсь драться с Месси, ребята, это был просто прикол ради внимания. Ради, ##### (блин – Спортс’‘), внимания, бро», – сказал Пол.