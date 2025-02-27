Мостовой о своих спортивных талантах: «Футбол, хоккей, теннис и падел. В остальных видах тоже не затерялся бы. Я с детства разносторонний: играл в баскетбол, волейбол – везде на ведущих ролях»
Александр Мостовой высказался о своих спортивных талантах.
Экс-футболист сборной России рассказал, в каких видах спорта может творить «нереальные вещи».
«Давайте так: футбол, хоккей, большой теннис и падел. В остальных видах тоже не затерялся бы.
Я с детства был разносторонним: играл в баскетбол, волейбол и во что только не играл – и везде был на ведущих ролях», – сказал Мостовой.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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