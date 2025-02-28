Мостовой о приглашении Вагнера скаутом ЦСКА: «Правильная инициатива. Футболом должны заниматься профессионалы, отдавшие жизнь этому виду спорта»
Александр Мостовой оценил возможное назначение Вагнера Лава скаутом ЦСКА.
Ранее о такой возможности рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
«Приглашение Вагнера скаутом – хорошая и правильная инициатива от ЦСКА.
Футболом должны заниматься профессионалы, которые отдали жизнь этому виду спорта. Если хотите добиться результата, должны работать профессионалы. Вагнер – один из них.
Это один из лучших нападающих в истории ЦСКА, а кто-то даже назовет его самым лучшим. Так и должны работать», – сказал бывший полузащитник сборной России Мостовой.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости