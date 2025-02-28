Мостовой о приглашении Вагнера скаутом ЦСКА: «Правильная инициатива. Футболом должны заниматься профессионалы, отдавшие жизнь этому виду спорта»

Александр Мостовой оценил возможное назначение Вагнера Лава скаутом ЦСКА.

Ранее о такой возможности рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Приглашение Вагнера скаутом – хорошая и правильная инициатива от ЦСКА.

Футболом должны заниматься профессионалы, которые отдали жизнь этому виду спорта. Если хотите добиться результата, должны работать профессионалы. Вагнер – один из них.

Это один из лучших нападающих в истории ЦСКА, а кто-то даже назовет его самым лучшим. Так и должны работать», – сказал бывший полузащитник сборной России Мостовой.