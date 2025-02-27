Гусев о Мостовом: «Оценить его как тренера сможем только тогда, когда он поработает с какой-то командой. Взять его в «Динамо»? Да я бы с ума с ним сошел»

Ролан Гусев высказался о перспективах Александра Мостового на тренерском поприще.

– Кстати, о молодых тренерах – в «Динамо» стажировку проходил Александр Мостовой. Какие впечатления у вас остались?

– Мостового как тренера мы можем оценить только тогда, когда он поработает с какой-то командой. Ни у кого нет сомнений, что он хорошо разбирается в футболе! Саша хорошо все понимает (смеется).

– Если бы могли, взяли бы его в «Динамо»? Попросили бы Марцела [Личку]?

– Во-первых, я не могу так говорить Марцелу. По помощникам только он принимает решение. Взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошел, – смеясь сказал тренер «Динамо».