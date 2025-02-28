«Фигу из «Барсы» в «Реал» переходил, а тут Помазун из ЦСКА в «Спартак». Враждебности к красно-белым у меня никогда не было». Помазун о трансфере
Португальский полузащитник перешел из «Барселоны» в «Реал» за 60 миллионов евро в июле 2000 года.
– Когда играл в ЦСКА до всех аренд, ты считал себя армейцем «до костей»? Тогда переход в «Спартак» казался, наверное, чем-то нереальным.
– Я не говорил сам себе, что никогда не пойду в «Спартак». Такого не было, хотя бы потому, что в футболе все может быть: Фигу из «Барсы» в «Реал» переходил, а тут Помазун из ЦСКА в «Спартак» (смеется).
Враждебного отношения к «Спартаку» у меня никогда не было.
– Были ли те, кто остро воспринял переход?
– Наверняка были, однако до меня ни одного гневного сообщения не долетело. Понимаю, что некоторые фанаты ЦСКА могли воспринять это болезненно.
Но я общался с лидером фанатского движения. Он меня поддержал, сказал, что не осуждает и что многие из активных фанатов меня поддерживают. Все понимают, что мне пора было уходить, – сказал вратарь «Спартака» Илья Помазун.
Помазун об отстранении в ЦСКА: «Решение Николича, аргументированное тем, что игроки клуба не могут высказываться о переходе в «Спартак». Это было странно, вопросов все еще много»
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