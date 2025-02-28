Помазун о роли сменщика Акинфеева в ЦСКА: «Игорь еще долго будет играть. Сколько мне ждать? Нужно было раньше полноценно уходить»
Илья Помазун не видел для себя перспектив в ЦСКА из-за Игоря Акинфеева.
Этой зимой Помазун перешел в «Спартак».
— Когда твою аренду в «Урал» продлевали год за годом, руководство ЦСКА говорило тебе, что ты будешь сменщиком Игоря [Акинфеева]?
— Нет, никогда не говорили. Со мной просто продлевали контракт и аренду.
— Ты сам видел себя следующим после Акинфеева в ЦСКА?
— Я видел комментарии, слышал слова журналистов, когда меня называли преемником Игоря в ЦСКА. Но сам я понимал, что это очень маловероятно.
— Почему?
— Игорь будет еще долго играть. А мне сколько еще ждать? Сейчас 2025 год, Акинфеев продолжает карьеру. У нас с ним разница 10 лет, мне самому скоро 30 будет. Надо строить свою карьеру. Но я ни о чем не жалею. Единственное — нужно было раньше полноценно уходить, — сказал вратарь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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