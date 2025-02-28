Илья Помазун: «Спартаку» нельзя отказывать – это топ-клуб. Какие тут могут быть сомнения? Я понимал, что в ЦСКА у меня шансов нет»

Илья Помазун заявил, что «Спартаку» нельзя отказывать.

28-летний голкипер перешел в «Спартак» этой зимой из ЦСКА .

– Сомнений перед переходом не было?

– «Спартаку » нельзя отказывать. Это топ-клуб. Какие тут могут быть сомнения?

Я понимал, что в ЦСКА у меня шансов нет и во многих командах вратарей в избытке, – сказал Помазун .