Дренте о «Барсе»: «В «Реале» мы бросали дротики в раздевалке в их постеры, изображения Месси за неделю до класико. Я их ненавидел»

Ройстон Дренте рассказал, что в «Реале» бросали дротики в постеры «Барселоны».

Нидерландский полузащитник выступал за «Реал » с 2007 по 2010 годы.

«Когда я был в «Реале», конечно, ненавидел «Барселону».

Мы, мадридисты, за неделю до класико вешали в раздевалке постеры с игроками «Барсы», изображения Месси ... И бросали в них дротики», – сказал Дренте .