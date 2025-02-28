Дренте о «Барсе»: «В «Реале» мы бросали дротики в раздевалке в их постеры, изображения Месси за неделю до класико. Я их ненавидел»
Ройстон Дренте рассказал, что в «Реале» бросали дротики в постеры «Барселоны».
Нидерландский полузащитник выступал за «Реал» с 2007 по 2010 годы.
«Когда я был в «Реале», конечно, ненавидел «Барселону».
Мы, мадридисты, за неделю до класико вешали в раздевалке постеры с игроками «Барсы», изображения Месси... И бросали в них дротики», – сказал Дренте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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