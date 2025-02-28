Гурцкая о Медведеве: «Он хотел сделать хорошие трансферы зимой, что-то не получилось. Он взял удар на себя, это заслуживает уважения»
Тимур Гурцкая выразил респект Александру Медведеву.
«Он хотел сделать хорошие трансферы зимой, что-то не получилось, он взял удар на себя. Очень уважительно к нему отношусь, он выходит и говорит сам, берет удар на себя и объясняет. Это заслуживает уважения.
Люди на то и люди, что могут ошибаться. Плохо, когда появляется «мы» и «мы ошиблись». А когда кто-то выходит и становится под удар, не хочется критиковать. Деньги были, но не получилось. Не готов его пинать за это», – сказал футбольный агент.
Этой зимой «Зенит» подписал вингера Луиса Энрике из «Ботафого» за 33 млн евро, полузащитника Сашу Зделара из ЦСКА за 1,3 млн евро, и арендовал защитника Огнена Мимовича из «Фенербахче». Из «Црвены Звезды» вернулся защитник Ванья Дркушич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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