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Дренте об «Алании»: «Мои партнеры любили водку, перед матчами выпивали по рюмке. Там это было нормально. Но я предпочитал виски»

Ройстон Дренте заявил, что футболисты в России могли пить водку перед матчами.

Нидерландский полузащитник выступал за «Аланию» в 2013 году. 

«Мои партнеры по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке. Но я, например, предпочитал выпить немного виски, а не рюмку водки.

Там было нормально пропустить рюмочку. В Турции, например, считалось нормальным курить в душе после матчей», – сказал Дренте

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
алкоголь и спорт
logoАлания Владикавказ
logoРойстон Дренте
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