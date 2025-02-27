Дренте об «Алании»: «Мои партнеры любили водку, перед матчами выпивали по рюмке. Там это было нормально. Но я предпочитал виски»
Ройстон Дренте заявил, что футболисты в России могли пить водку перед матчами.
Нидерландский полузащитник выступал за «Аланию» в 2013 году.
«Мои партнеры по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке. Но я, например, предпочитал выпить немного виски, а не рюмку водки.
Там было нормально пропустить рюмочку. В Турции, например, считалось нормальным курить в душе после матчей», – сказал Дренте.
Дренте о лучшем футболисте мира: «Я очень уважаю Месси, но Роналду забьет 1000 голов, цифры не лгут. Если выбирать одного, это будет Гути»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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