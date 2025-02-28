Ройстон Дренте: «Я не страдал от расизма, но его по-прежнему много. Если мне не говорят в лицо, мне все равно, но моя младшая дочь переживает»

Ройстон Дренте высказался о своем отношении к расизму.

По ходу карьеры Дренте провел пять сезонов в Испании , из них три – в мадридском «Реале».

«Я сам с этим не сталкивался, но расизма по-прежнему много. В моем случае, если они не говорят мне это в лицо, мне все равно.

Я родился в Нидерландах, у меня нидерландский паспорт, и я не страдал от расизма, но я вижу его вокруг.

Дети тоже это видят, моя младшая дочь очень переживает по этому поводу», – сказал бывший игрок «Реала » Ройстон Дренте .

«Месси назвал меня гребаным негром. Позже он объяснил, что аргентинские игроки так называют друг друга, тема была закрыта. Я очень уважаю Лео». Дренте об аргентинце