Ройстон Дренте: «Я не страдал от расизма, но его по-прежнему много. Если мне не говорят в лицо, мне все равно, но моя младшая дочь переживает»
Ройстон Дренте высказался о своем отношении к расизму.
По ходу карьеры Дренте провел пять сезонов в Испании, из них три – в мадридском «Реале».
«Я сам с этим не сталкивался, но расизма по-прежнему много. В моем случае, если они не говорят мне это в лицо, мне все равно.
Я родился в Нидерландах, у меня нидерландский паспорт, и я не страдал от расизма, но я вижу его вокруг.
Дети тоже это видят, моя младшая дочь очень переживает по этому поводу», – сказал бывший игрок «Реала» Ройстон Дренте.
«Месси назвал меня гребаным негром. Позже он объяснил, что аргентинские игроки так называют друг друга, тема была закрыта. Я очень уважаю Лео». Дренте об аргентинце
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости