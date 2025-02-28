«Барса» может отдать Виктора в аренду «Бетису», чтобы продать Роке в «Палмейрас». Трансферное окно в Бразилии закрывается сегодня (Mundo Deportivo)
Ранее стало известно, что ФИФА одобрила продажу 20-летнего Роке, выступающего на правах аренды за «Бетис». Форвард должен будет перейти в «Палмейрас» за 25 млн евро.
Тем не менее «Бетис» не обязан расторгать арендный договор, поэтому стороны ищут возможность договориться.
По информации Mundo Deportivo, по условиям сделки, «Барселона» может получить не 50% от стоимости будущей перепродажи 23-летнего Абде Эззальзули, выступающего за севильский клуб, а только 20%.
Также «Бетис» хочет арендовать у «Барсы» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года, чтобы заменить Витора Роке. Виктор провел 15 матчей в этом сезоне Ла Лиги и забил 2 гола.
Отмечается, что переговоры еще не завершены. Трансферный рынок в Бразилии закрывается сегодня, 28 февраля.
ФИФА одобрила продажу Роке в «Палмейрас» за 25 млн евро. «Барса» и «Бетис» должны расторгнуть аренду форварда до пятницы (Mundo Deportivo)
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