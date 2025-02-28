Араухо о «Барсе»: «В команде, которая побеждает, должны быть отличные игроки, даже в запасе. Я почти полгода не играл, но тренер знает, что я могу дать, когда готов на 100%»
Рональд Араухо высказался о своем положении в «Барселоне» после травмы.
«В команде, которая побеждает, должны быть отличные игроки. Не только 11, но и больше.
Если вы посмотрите на скамейку запасных сейчас, вы увидите, что там есть хорошие игроки. Я сам понимаю, что я совсем недавно почти полгода не играл.
Не нужно быть глупым, нужно делать все постепенно, и когда тренер решит, что пора выходить... Я счастлив, это меня не беспокоит, потому что я понимаю мой путь. Когда я готов на все сто процентов, тренер уже знает, что я могу дать», – сказал защитник «Барселоны» Араухо.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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