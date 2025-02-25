ФИФА одобрила продажу Роке в «Палмейрас» за 25 млн евро. «Барса» и «Бетис» должны расторгнуть аренду форварда до пятницы (Mundo Deportivo)
Ранее сообщалось, что каталонский клуб согласовал переход 19-летнего форварда, выступающего на правах аренды за «Бетис».
По информации Mundo Deportivo, ФИФА дала «Барселоне» согласие на трансфер Роке. При этом Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига не одобрили сделку, так как трансферный рынок в Испании уже закрыт.
Отмечается, что, согласно статье 5.2 Регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков, переход Роке в «Палмейрас» возможен: для этого «Барселоне» необходимо расторгнуть соглашение об аренде форварда в «Бетис» до 28 февраля, когда закроется трансферное окно в Бразилии.
Соглашение между клубами может быть достигнуто за счет денежной компенсации или предоставления «Бетису» большей доли прав на одного из игроков, например Абде Эззальзули. Если трансфер Роке в «Палмейрас» состоится, «Барселона» получит 25 миллионов евро за 80% прав на футболиста.
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