«Ямаль – феномен, мы смотрим на следующего обладателя «Золотого мяча». Ламин может выиграть его несколько раз в ближайшие годы». Футре о вингере «Барсы»

Паулу Футре считает, что Ламин Ямаль станет следующим обладателем «Золотого мяча».

«Ламин – феномен, мы смотрим на следующего обладателя «Золотого мяча».

Я не знаю, сколько раз он получит его в ближайшие несколько лет, потому что он может выиграть несколько раз», – сказал бывший полузащитник «Атлетико» в интервью SER Catalunya.

Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й