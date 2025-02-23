Агент Помазуна о «Спартаке»: «Он счастлив, что попал в топ-клуб после «Урала». Я не считаю, что Максименко сильнее – Илья составит достойную конкуренцию»
Агент Ильи Помазуна рассказал об адаптации вратаря в «Спартаке».
28-летний голкипер перешел из ЦСКА этой зимой и принял участие в товарищеских матчах красно-белых.
– Илья составит достойную конкуренцию Максименко. Я не считаю, что Максименко сильнее, это два сильных вратаря в команде. Посмотрим, как уживутся.
И понятно, что бороться за выживание и за медали – это разные вещи. Помазун счастлив, что после «Урала» попал в топ-клуб.
– Как проходит адаптация?
– В товарищеских играх он пропустил только 1 мяч. Я считаю, что выглядит здорово, – сказал агент Алексей Сафонов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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