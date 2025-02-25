Смородская о трансферах «Спартака»: «Впечатляют только стоимостью, по всем остальным критериям – нет. Игроки без особого имени и за такие деньги»

Ольга Смородская высказалась о тратах «Спартака» на трансферы.

«Впечатлили ли трансферы «Спартака»? Только если стоимостью, по всем остальным критериям – нет. Игроки без особого имени и за такие деньги – это впечатляет.

Конечно, в какой-то степени это связано с тем, что трансферы зимние. Не исключено, что эти футболисты могут заиграть и принести пользу, но гарантии никакой нет.

Посмотрим, как Станкович будет этих игроков вписывать в команду», – сказала экс-президент «Локомотива».

Этой зимой клуб приобрел 27-летнего нападающего Ливая Гарсию из АЕКа, 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

По данным портала Transfermarkt, по итогам летней и зимней трансферных кампаний «Спартак» потратил в районе 58 миллионов евро.