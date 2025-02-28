Юрий Гаврилов: «Трачу около 70-80 тысяч в месяц, на эту сумму вполне можно прожить. 30 тысяч – маловато»
Юрий Гаврилов рассказал о своих ежемесячных тратах.
«Тридцать тысяч рублей в месяц для жизни маловато. Я в месяц трачу около 70-80 тысяч. На эту сумму вполне можно прожить.
У меня нет зависти из-за того, что современные игроки получают больше, чем получали мы. Жизнь изменилась, все вокруг теперь другое. У клубов появилась возможность платить большие деньги, бога ради», – сказал 71-летний бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
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