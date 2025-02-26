«Тем приятнее будет выйти и обыграть их». Сердеров о том, что «Спартак» потратил зимой больше, чем стоит «Динамо» Махачкала

Сердер Сердеров ответил на вопрос о трансферах «Спартака».

Московский клуб впервые в истории потратил на новых игроков более 50 миллионов евро за сезон.

– «Спартак» потратил десятки миллионов евро на трансферы. Впечатляет?

– Здорово, что к нам едут классные футболисты, уровень чемпионата будет сильнее. Но суммы за трансферы – это на бумаге, все покажет футбольное поле. Любой игрок должен адаптироваться, показать себя. Мы не обращаем внимание, кто сколько стоит.

– Стоимость всего «Динамо» меньше, чем «Спартак» потратил зимой.

– Тем приятнее будет выйти и обыграть их, – сказал нападающий «Динамо » Махачкала и воспитанник ЦСКА.

Со «Спартаком » махачкалинцы сыграют в Мир РПЛ в апреле. Матч пройдет в Москве.