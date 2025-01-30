Президент RFEF о лучших игроках мира: «Ямаль – особенный, необыкновенный талант. Второй Родри – «Золотой мяч» принадлежит ему»

Президент RFEF Рафаэль Лусан назвал лучших игроков в мире.

«Ламин Ямаль ... Этот парень обладает чем-то особенным.

Я помню, как смотрел гол, который он забил «Реалу» в Саудовской Аравии. Я увидел несколько деталей, присущих необыкновенному таланту.

[Вторым будет] Родри . «Золотой мяч » принадлежит ему», – сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Лусан в подкасте El Cafelito.