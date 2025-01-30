Президент RFEF о лучших игроках мира: «Ямаль – особенный, необыкновенный талант. Второй Родри – «Золотой мяч» принадлежит ему»
Президент RFEF Рафаэль Лусан назвал лучших игроков в мире.
«Ламин Ямаль... Этот парень обладает чем-то особенным.
Я помню, как смотрел гол, который он забил «Реалу» в Саудовской Аравии. Я увидел несколько деталей, присущих необыкновенному таланту.
[Вторым будет] Родри. «Золотой мяч» принадлежит ему», – сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Лусан в подкасте El Cafelito.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем