Винисиус перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Первое место делят Мбаппе и Салах

Букмекеры перестали считать Винисиуса главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году.

Форвард «Реала» опустился на третье место в линии с коэффициентом 7.00 на завоевание награды. Первое место делят Килиан Мбаппе и Мохамед Салах – на их победу дают по 4.50.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:

1-2. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50

1-2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 4.50

3. Винисиус Жуниор («Реал») – 7.00

4. Ламин Ямаль («Барселона») – 8.00

5. Рафинья («Барселона») – 9.00

6-7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 17.00

6-7. Джуд Беллингем («Реал») – 17.00

8. Роберт Левандовски («Барселона») – 21.00

Остальные – от 26.00

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