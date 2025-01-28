Винисиус перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Первое место делят Мбаппе и Салах
Букмекеры перестали считать Винисиуса главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году.
Форвард «Реала» опустился на третье место в линии с коэффициентом 7.00 на завоевание награды. Первое место делят Килиан Мбаппе и Мохамед Салах – на их победу дают по 4.50.
Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:
1-2. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50
1-2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 4.50
3. Винисиус Жуниор («Реал») – 7.00
4. Ламин Ямаль («Барселона») – 8.00
5. Рафинья («Барселона») – 9.00
6-7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 17.00
6-7. Джуд Беллингем («Реал») – 17.00
8. Роберт Левандовски («Барселона») – 21.00
Остальные – от 26.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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