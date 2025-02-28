Соломатин о помощи от футболистов на СВО: «Мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был – от Калешина, он с нами, продолжает поддерживать»
Андрей Соломатин заявил, что известные футболисты не помогают участникам боевых действий.
В августе 2023 года Соломатин вступил в батальон «Эспаньола».
«Единицы вписались… Когда я уходил уже надолго, на контракт, обратился к ребятам, которых тренировал. Некоторые ученики мои играют уже в Премьер-лиге. Обратился, ребята закупили партию коптеров, но эта была разовая акция.
Вообще, мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был, от Жени Калешина, он продолжает нас поддерживать. Он с нами», – рассказал бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Андрей Соломатин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
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