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  • Соломатин о помощи от футболистов на СВО: «Мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был – от Калешина, он с нами, продолжает поддерживать»
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Соломатин о помощи от футболистов на СВО: «Мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был – от Калешина, он с нами, продолжает поддерживать»

Андрей Соломатин заявил, что известные футболисты не помогают участникам боевых действий.

В августе 2023 года Соломатин вступил в батальон «Эспаньола».

«Единицы вписались… Когда я уходил уже надолго, на контракт, обратился к ребятам, которых тренировал. Некоторые ученики мои играют уже в Премьер-лиге. Обратился, ребята закупили партию коптеров, но эта была разовая акция.

Вообще, мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был, от Жени Калешина, он продолжает нас поддерживать. Он с нами», – рассказал бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Андрей Соломатин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
logoЕвгений Калешин
Андрей Соломатин
Политика
logoпремьер-лига Россия
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