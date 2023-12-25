Бердыев и Калешин посетили бойцов «Эспаньолы» в Мариуполе и привезли подарки детям из футбольной школы Соломатина
Курбан Бердыев и Евгений Калешин посетили Мариуполь.
Главный тренер «Динамо» Махачкала Курбан Бердыев и главный тренер «Алании» Евгений Калешин приехали в гости к бойцам батальона «Эспаньола» (Española), состоящего из футбольных фанатов. В него входит и бывший игрок сборной России, экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин.
Тренеры привезли подарки местным детям из футбольной школы, которую открыл Соломатин.
Калешин примерил военную форму и попробовал себя в стрельбе.
Фото: t.me/ilyevserg/8725
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Если тебе детей не жалко , который под обстрелами в футбол играют !
Пусть теперь только попробует не поехать тренер Сборной или тренеры РПЛ-россияне !
Хотя и сербскому тренеру из Краснодара тоже не помешает поддержать