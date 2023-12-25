Бердыев и Калешин посетили бойцов «Эспаньолы» в Мариуполе и привезли подарки детям из футбольной школы Соломатина

Теги Евгений Калешин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Андрей Соломатин детский футбол Алания Владикавказ Политика Динамо Махачкала Футбол

Курбан Бердыев и Евгений Калешин посетили Мариуполь.

Главный тренер «Динамо» Махачкала Курбан Бердыев и главный тренер «Алании» Евгений Калешин приехали в гости к бойцам батальона «Эспаньола» (Española), состоящего из футбольных фанатов. В него входит и бывший игрок сборной России, экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин.

Тренеры привезли подарки местным детям из футбольной школы, которую открыл Соломатин.

Калешин примерил военную форму и попробовал себя в стрельбе.

Фото: t.me/ilyevserg/8725

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12 комментариев
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Жалко детей...
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промолчим просто.
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Калошин в роли Ромы зверька.
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ой всё. Местная публика потеряла "борца с режимом" 😁
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+5
Ответ Виталий Попов
промолчим просто.
Если хочешь молчать - молчи.
+2
0
+2
Ответ Stewee
Комментарий удален пользователем
Давай к себе езжай, во Францию !
Если тебе детей не жалко , который под обстрелами в футбол играют !
+3
-1
+2
Ответ Виталий Попов
промолчим просто.
Зачем же молчать ?
Пусть теперь только попробует не поехать тренер Сборной или тренеры РПЛ-россияне !
Хотя и сербскому тренеру из Краснодара тоже не помешает поддержать
+2
-1
+1
Ответ Pelerin
Жалко детей...
Комментарий удален пользователем
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