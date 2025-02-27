Йорк о будущем Палмера: «Ливерпуль» может быть вариантом, если Салах уйдет. В «МЮ» Коул не пойдет, потому что он из «Сити». В «Арсенал» тоже – там Сака»

Дуайт Йорк порассуждал о том, в какой клуб мог бы перейти Коул Палмер.

«Не думаю, что он потребовал бы покинуть «Челси », если бы клуб играл сезон вне Лиги чемпионов. Он не производит впечатления такого человека. Он еще очень молод, и он ушел туда, развернул свою карьеру и стал там лучшим игроком. Зачем уходить из клуба, где ты лучший игрок? Куда еще он пойдет и станет важным игроком и личностью?

«Ливерпуль»? Ладно, может быть, «Манчестер Юнайтед», он сказал, что он фанат «МЮ ». Но он не пойдет туда, потому что он из «Сити ». Кроме того, есть «Арсенал », куда он не пойдет, потому что там есть Сака.

«Ливерпуль» может быть вариантом, если Мо Салах уйдет, тогда они могут рассмотреть это. Нет никаких причин, по которым этого не произойдет, если Мо Салах уйдет», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью casinobeats.com