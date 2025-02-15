Каррагер допустил, что Палмер уйдет из «Челси», если команда не выйдет в ЛЧ: «Коул достаточно хорош, чтобы бороться за главные трофеи. В матче с «Брайтоном» было видно его раздражение»
Лондонцы проиграли «Брайтону» в 25-м туре АПЛ со счетом 0:3. Команда идет на 4-м месте в турнирной таблице.
Бывший защитник «Ливерпуля», выступая на Sky Sports, предположил, что ставка клуба на молодых игроков и отсутствие результатов могут подтолкнуть лидеров «Челси», в частности Палмера, к уходу.
«Проблема в том, что если этот проект займет два-три года, лучшие игроки команды не будут ждать так долго. Коул Палмер – один из лучших игроков АПЛ. Против «Брайтона» он не был не в лучшей форме, но можно было заметить его растущее раздражение.
Он достаточно хорош, чтобы бороться за главные трофеи в АПЛ и Лиге чемпионов. Он забивал в финале чемпионата Европы. Они обязаны попасть в Лигу чемпионов. Если этого не произойдет – это будет катастрофа», – заявил Каррагер.
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