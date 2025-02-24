Мареска о Палмере: «Проблема в том, что «Челси» полагается на него во всем. Он топ-игрок, но у него могут быть сложные моменты. Нам нужно полагаться на команду»

Энцо Мареска ответил на вопрос о форме Коула Палмера.

Полузащитник «Челси» не забивал в АПЛ с середины января.

«Нет, меня это не беспокоит. Я всегда беспокоюсь об общих результатах, но не беспокоюсь о Коуле, потому что он – человек, и в течение сезона у него могут быть моменты, когда ему немного сложнее.

Проблема с Коулом в том что, мы полагаемся на него во всем, а я с самого начала говорил, что нам нужно полагаться на команду.

Конечно, нам нужны большие игроки, топ-игроки, такие как Коул, но мы вообще не беспокоимся о нем», – заявил главный тренер «Челси ».