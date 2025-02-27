Доменек об «офсайде Венгера»: «Трудно стареть. Можно будет оказаться вне игры и забить гол. Достаточно будет носка или пальца, чтобы позволить себе расстояние в метр от защитника»

Раймон Доменек раскритиковал предложение Арсена Венгера по офсайдам.

Согласно предложенной экс-тренером «Арсенала» поправке, если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде, даже если остальные части заступают за эту линию.

Положение «вне игры» засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

«Закон Венгера, директора по развитию ФИФА , позволит вам оказаться вне игры и забить гол. Достаточно будет лишь носка или пальца, чтобы позволить себе расстояние в метр от защитника.

Трудно стареть. И это не остановит обсуждения 😂🙏», – написал экс-тренер сборной Франции в соцсетях.

Новое правило офсайда от Венгера: атакующие игроки могут опережать защитника (главное, чтобы не всем телом)