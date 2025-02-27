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Ван Дейк о титуле АПЛ: «Пока ничего не решено, нет никакого «почти». Я продолжаю напоминать игрокам «Ливерпуля» и внешнему миру, что для самоуспокоенности не время и не место»

Вирджил ван Дейк считает, что преждевременно говорить о победе «Ливерпуля» в АПЛ.

Мерсисайдский клуб на 13 очков опережает идущий вторым «Арсенал», имеющий матч в запасе.

Капитан «Ливерпуля» отреагировал на атмосферу на «Энфилде», где после победы над «Ньюкаслом» (2:0) и ничьей «канониров» болельщики начали петь: «Мы выиграем лигу».

«Они могут петь все, что хотят. Нам придется с этим жить. Сегодня, как всегда, была хорошая атмосфера, и мы должны убедиться, что потрясающая атмосфера будет и на всех оставшихся играх здесь, и продолжать в том же духе.

Нам определенно нравится атмосфера. Нет никакого «почти», нам осталось еще 10 матчей, и пока ничего не решено. Пока это не будет точно, мы не будем ни на что отвлекаться.

В этом плане я буду скучным парнем, потому что скажу: «До следующего [матча] сохраняйте спокойствие».

Это были насыщенные 15 дней с большим количеством напряженных игр, и я думаю, что мы справились довольно хорошо и заняли очень хорошую позицию. Но это не значит, что все сделано. Я продолжаю напоминать игрокам, а также внешнему миру, что для самоуспокоенности не время и не место», – сказал защитник «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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